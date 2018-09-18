В Приморье пациент "челюстно-лицевой" выписался из хирургии, чтобы скрыть кражу
Мужчина украл из халата одной из пациенток больше 15,5 тысяч рублей
Фото:nashpskov.ru
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Один из пациентов отделения "челюстно-лицевой хирургии" во Владивостоке обокрал "подругу по несчастью".
Из халата женщины, которая находилась в предоперационном блоке он бытащил больше 15,5 тысяч рублей и туn же побежал выписываться из больницы. Правосудие настигло его дома, в Славянке, куда он успел спешно добраться - оказалось, что на месте преступления его видела одна из медсестёр лечебного заведения.
Прокуратура Советского района Владивостока уже утвердила обвинение по уголовному делу по статье "Кража".