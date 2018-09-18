Пятеро в лодке вместе с ребёнком: приморские спасатели освободили пленников Амурского залива
В районе Второй речке на катере застряла группа отдыхающих
Фото: https://sdelanounas.ru/blogs/23038/
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Вечером 17-го сентября в акватории Амурского залива, в районе Второй речки пять человек застряли на катере. Из строя вышел двигатель судна, и люди оказались в водной ловушке. Дело осложнялось тем, что в числе морских пленников был маленький ребёнок.
К счастью, катер обнаружили спасатели, они и отбуксировали его к берегу. Никто не пострадал.