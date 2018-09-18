2018-09-18T08:48:30+03:00
Общество

Приморским любителям кисломолочки продавали творог на воде и сухом молоке

Производители из Уссурийска, Хороля и Михайловки занижали жирность продукта
Софья КУЧИНА
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Фото: http://www.sq.com.ua/Фото: http://www.sq.com.ua/
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190 килограммов творога из Хороля, Михайловки и Уссурийска проверили специалисты Россельхознадзора. Во всех пробах работники "Приморской межобластной ветеринарной лаборатории" нашли сухое молоко. Также, в твороге от уссурийского производителя выявлено несоответствие по жирно-кислотному составу.

Как пояснили в ведомстве, занижение жирности обычно говорит о том, что в продукт добавили воду, либо использовали компоненты, не заявленнные в декларации соответствия и на маркировке, а это считается фальсификацией.

Добавление сухого молока, к слову, говорит о том же нарушении.

Так как несоответствия говорят о том, что творог небезопасен, производителям направили предостережения о недопустимости нарушения техрегламентов.

Информацию о фальсификате внесли в ветеринарные системы "Веста" и "Сирано" и направили в центральный аппарат Россельхознадзора.

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