2018-09-18T09:08:04+03:00
Общество

Приём заявок на участие в Дне тигра продлится до 21 сентября

На сегодня в шествии собираются участвовать более 20 компаний
Софья КУЧИНА
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Фото: vlc.ruФото: vlc.ru
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На карнавальное шествие в честь Дня тигра во Владивостоке собирается пойти более 20 организаций. Приём заявок на участие всё ещё открыт, сообщает "КП" со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Он продлится до 21 сентября, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Принять участие в организованном шествии и конкурсе колонн приглашаются представители общеобразовательных учреждения, школ дополнительного образования детей, вузов и колледжей, а также организаций любой формы собственности.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться по ссылке. Коллективы, которые пройдут в самых ярких колоннах, получат дипломы и денежные сертификаты от АНО «Амурский тигр». Кроме того, принять участие в шествие может любой желающий вне зависимости от конкурса.

Критерии оценки участников шествия:

§ единая концепция колонны;

§ соответствие экологической («тигриной») тематике;

§ яркость оформления колонны и участников шествия;

§ количество участников в колонне;

§ наличие визуальных материалов (плакаты, флажки, транспаранты и т. д.);

§ оригинальная подача во время прохождения в шествии;

§ сохранение (удержание) расстояния не более 3-х метров между колоннами.

Узнать более подробную информацию можно в управлении по делам молодежи администрации Владивостока по телефону 222-08-38.

Напоминаем, праздник отгремит в воскресенье, 30 сентября. Колонны пройдут по Океанскому проспекту - от Дворца детского творчества до центральной площади, там и развернутся гуляния: будут работать локальные площадки и организован концерт.

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