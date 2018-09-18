2018-09-18T09:26:13+03:00
Общество

Крайизбирком сообщил о 80 жалобах на нарушения во втором туре выборов губернатора

Жалобы поступают из разных районов края
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: Глеб Ильинский, primorye.ruФото: Глеб Ильинский, primorye.ru
Изменить размер текста:

Более 80 жалоб на нарушение избирательного законодательства в ходе второго тура выборов Губернатора Приморского края, в том числе подкуп и подвоз незаконной агитации, поступило в Избирательную комиссию региона 17 и 18 сентября. Об этом сообщила секретарь Крайизбиркома Наталья Камаева.

По ее словам, жалобы поступают с разных территорий края.

«Большинство жалоб – на подкуп избирателей со стороны кандидата Андрея Ищенко, причем не только из Владивостока, но и Дальнереченска, Уссурийска, других городов и районов края. Люди присылают их на почту или приносят лично на бумажном носителе. И поток их не прекращается», – сообщила Наталья Камаева.

Напомним, в Приморье 16 сентября состоялся второй тур выборов главы региона. По предварительным результатам, после подсчета 99,1% голосов, лидирует Андрей Тарасенко.

Еще больше материалов по теме: «Выборы губернатора Приморья»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный автогонщик пойдёт под суд за кровавое ДТП
Грабитель-рецидивист обокрал старика, но не ушёл от кулаков его племянника
Стивен Сигал метит в кресло губернатора Приморья
В Приморье производитель лепил наггетсы из свинины вместо курицы
В ЗАТО Фокино на заброшенном хлебозаводе нашли тело 12-летнего мальчика
У дальневосточного леопарда может появиться северокорейский хранитель
Под Находкой задержали убийцу и грабителя двух родственниц
Организаторов морской прогулки, в которой едва не погибли 42 человека, накажут СК и прокуратура
Истребители Су-34 разбомбили корабли в Японском море
Сейсмостойкая подпорная стена скоро появится на улице Громова
29 сентября - Всемирный день сердца
Из-за сломанного светофора жители Владивостока томятся в пробках и опаздывают на работу
Малышей Владивостока ждут на Дне рожденья тигрят
Приморье накроют туманы и облака
"На пересдачу!": ученик автошколы из Находки перевернулся в машине прямо на экзамене
В Приморье "горе-фермер" отдаст 20 тысяч рублей за то, что не рвал сорняки на арендованной земле
Гигантский лайнер навсегда останется на первом причале Владивостока
"Серийная адвокатша" развела 13 человек из Камень-Рыболова на 350 тысяч
Во Владивостоке ищут виновных в безумном происшествии
Опасная плодожорка подъела груши, которые везли для приморцев из Китая
Власти сняли режим ЧС в трёх муниципалитетах Приморья
Изменился телефонный номер контакт-центра Почты России