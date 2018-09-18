2018-09-18T10:15:13+03:00
Общество

К выходным в Приморье опять придут циклоны

В субботу синоптики прогнозируют дождь
Софья КУЧИНА
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Фото: mindmix.ruФото: mindmix.ru
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К ближайшим выходным в Приморском крае погода испортится. Погодные условия южных районов Дальнего Востока будут определять два циклонических вихря. Один из них будет смещаться с Китая на юг Хабаровского края и север Приморья. Фронтальные разделы циклона в субботу будут проходить над Приморским краем и вызовут на большей территории интенсивные дожди и сильный ветер. Второй циклон будет смещаться над южной частью Японского моря в северо-восточном направлении. Днём 22 сентября он выйдет на север акватории и своей западной периферией заденет восточное побережье края. Здесь интенсивность осадков возрастёт, на мысах ветер усилится до штормового.

В воскресенье, 23 сентября, погодные условия улучшатся, атмосферные фронты покинут край, а япономорский циклон уйдёт на Сахалин. На большей части Приморья осадки прекратятся, лишь на севере ещё местами сохранятся.

Температурный фон относительно начала недели понизится: в субботу из-за дождей, а в воскресенье за фронтами с севера вторгнется холодная воздушная масса.

Во Владивостоке в субботу ожидается облачная и дождливая погода. Воскресный день без осадков, но прохладный и ветреный.

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