2018-09-18T10:39:01+03:00
Общество

Алтайскую картошку завезут в Приморье вместо утонувшего урожая

Жители края не останутся без продуктов
Софья КУЧИНА
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Фото: https://ipmpotato.com.uaФото: https://ipmpotato.com.ua
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В Приморье завезут зерновые, овощи и картофель из Омска, Алтая и Новосибирска, - сообщила сегодня пресс-служба краевой администрации. На этот шаг власти решились из-за сильных дождей, благодаря которым пострадал урожай приморских фермеров. Представители департамента сельского хозяйства рассказали, что на данный момент ситуация в полях всё ещё остаётся крайне сложной: вода не даёт убрать урожай, техника вязнет в мокром грунте.

— На сегодняшний день убрано 23 678 гектаров ил 65% ранних зерновых, почти 560 гектаров (18%) овощей и 274 гектара (8%) картофеля», – отметили в ведомстве.

Вице-губернатор Валентин Дубинин подчеркнул, несмотря на гибель части урожая овощей и картофеля, жители края не останутся без продуктов.

— Чтобы не допустить дефицита и резкого подорожания овощей и картофеля, недостающие объемы будут завезены в Приморье из Омска, Новосибирска и Алтая», – сказал заместитель главы региона.

Напомним, Приморский край получит деньги на компенсацию пропавшего урожая из-за ливней этим летом. Сейчас идет сбор документов от пострадавших фермеров.

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