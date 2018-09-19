В середине недели в Приморье заглянуло "бабье лето"

19 Сент. 01:00 2018-09-19T01:00:44+03:00

Во Владивостоке сегодня без осадков

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Сегодня, 19 сентября, погоду Приморского края определяет поле повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +21...+26°C. Температура воды в Амурском заливе +19°C, в заливе Посьета +20°C, в бухте Находка +16°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха +21...+23°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный, слабый до умеренного. Температура воздуха +22...+24°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный слабый до умеренного. Температура воздуха +21...+23°C.