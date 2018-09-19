2018-09-19T01:59:25+03:00
Общество

В последний раз "пойожить" на свежем воздухе владивостокцы смогут в это воскресенье

Йога-день пройдёт 23 сентября с 10 до 15 в старом дворике ГУМа
Софья КУЧИНА
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Фото:https://donsport.ru/joga-podolsk/Фото:https://donsport.ru/joga-podolsk/
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В воскресенье, 23 сентября, с 10 до 15 часов организаторы проекта «Йога. Утро. Владивосток» приглашают горожан на бесплатное занятие йогой. Пять часовых сессий, участниками которых могут стать все желающие, пройдут на открытом воздухе в старом дворике ГУМа. Здесь же для детей и взрослых будут работать творческие и развивающие мастер-классы.

— Тёплых дней становится все меньше, поэтому мы решили, что пришла пора проводить лето 2018 года и отметить успешное завершение пятого, юбилейного сезона самого крупного йога-проекта города – «Йога. Утро. Владивосток». Мероприятие пройдет в формате open-air. На него можно смело приходить всей семьёй. В программе – практика йоги с лучшим преподавательским составом Владивостока, – рассказала руководитель проекта Елена Киллякова.

Напомним, Елена Киллякова в 2015 году стала одним из победителей конкурса администрации Владивостока «Молодежный вектор», представив проект «Йога. Утро. Владивосток», реализацию которого она продолжает по сей день.

Администрация города приглашает всех желающих приятно и с пользой для здоровья провести время на свежем воздухе. Участие бесплатное.

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