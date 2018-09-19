2018-09-19T02:18:02+03:00
Общество

Водитель 77-го автобуса во Владивостоке ответил рублём за своё хамство

Мужчина обматерил пассажира, который сделал ему замечание из-за быстрой езды
Софья КУЧИНА
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Фото: vlc.ruФото: vlc.ru
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На 8 тысяч рублей оштрафовано автотранспортное предприятие Владивостока, чьи автобусы работают на маршруте № 77. Такое решение принято в управлении транспорта администрации города после изучения жалобы одного из пассажиров. В письме автор обратил внимание специалистов мэрии на факт нарушения правил дорожного движения водителем автобуса и сообщил о факте грубого с ним обращения.

— Всё время, пока я ехал вечером 28 августа с остановки «Большой Улисс» на Вторую Речку, водитель суматошно перестраивался из ряда в ряд, создавай помехи в движении другим машинам, - написал житель Владивостока Юрий Садон в одной из социальных сетей. - А когда пробка закончилась, он, как пилот гоночного болида, помчался быстрее всех, маневрируя между легковушек, совершая резкие повороты и беспорядочно перестраиваясь. То есть ехал как ему удобно. Выходя из автобуса, я сказал водителю, что он не на гоночной трассе. В ответ он начал выгонять меня из салона, осыпая отборнейшей бранью.

Чтобы разобраться, что же произошло на самом деле, автора сообщения, а также руководителя автотранспортного предприятия пригласили в управление транспорта. Обе стороны выслушали друг друга и пришли к выводу, что подобные нарушения правил дорожного движения и хамство по отношению к пассажирам недопустимы.

— Приносим вам извинения за причиненные неудобства, - обратился к заявителю директор компании. – Водитель будет оштрафован, с ним еще раз проведем инструктаж на тему должного обращения с пассажирами, а по факту быстрой езды - внутреннюю проверку.

В управлении транспорта подчеркивают, что внимательно изучают все сообщения, поступающие в администрацию города, а также те, которые владивостокцы размещают в социальных сетях.

По данным управления по работе с обращениями граждан, с начала года в мэрию поступило почти 600 сообщений от владивостокцев с пометкой «Транспорт». На все из них специалисты подготовили ответы.

По-прежнему много сообщений на «автобусную» тему поступают и на номер WhatsUpp, который с конца августа работает в администрации.

Напоминаем, свое пожелания по работе общественного транспорта во Владивостоке по-прежнему можно сообщать в интернет-приемную на сайте vlc.ru, а также отправив сообщение с помощью WhatsApp на номер 8-914-703-00-11.

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