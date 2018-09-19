2018-09-19T03:59:47+03:00
Общество

От телефона до ножа: в "передачке" для зэков сотрудники СИЗО нашли 21 мобильный, алкоголь и ножницы

Все эти предметы запрещено иметь заключённым
Софья КУЧИНА
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Фото: KV.byФото: KV.by
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Cотрудники СИЗО-1 задержали крупную партию "запрещёнки", которую пытались передать заключённым их друзья с воли, сообщает "КП". со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН. В посылке за решётку находились 21 сотовый телефон, 8 сим-карт, 3,5 литра спиртосодержащей жидкости, а также 4 кухонных ножа и 2 ножниц.

Та самая "передачка"

Та самая "передачка"

Ведомство напоминает, все эти предметы являются запрещенными на территории учреждений УИС, их передача влечет за собой административную или уголовную ответственность.

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