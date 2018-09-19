Рок Бриннер не сможет попасть на звёздную дорожку "Меридианов Тихого" этой осенью
Сын американского актёра Юла Бриннера - Рок Бриннер, завсегдатай кинофестиваля "Меридианы Тихого", не сможет приехать во Владивосток, - об этом сообщили на пресс-конференции организаторы главного культурного события дальневосточной осени.
К сожалению, единственный иностранный гость, который не пропустил ни одного открытия "Меридианов" за 15 лет, заболел. К слову, он не единственный, кто в последний момент отказался посетить Pacific Meridian - "спасательница Малибу" Кармен Электра, также не сможет появиться на звёздной дорожке в Приморье.
Напоминаем, 16-й Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого" пройдёт во Владивостоке с 21 по 27 сентября. В этом году его посетят голливуские звёзды первой величины, такие как Эрик Робертс, Стивен Сигал и Энди Макдауэлл. Все они встретятся с поклонниками в рамках творческих встреч.