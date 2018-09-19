2018-09-19T07:06:41+03:00
Общество

От Андрея Тарасенко с комиссией ЦИК встретится его представитель

От КПРФ с участниками проверки уже встретился Андрей Ищенко
Максим Аверкин
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Первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Игорь ХрущёвПервый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Игорь ХрущёвФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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С прибывшей в Приморье комиссией Центрального избиркома встретится первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Игорь Хрущёв - доверенное лицо врио губернатора Андрея Тарасенко.

Сегодня в крае начала работу комиссия ЦИК, которая с утра прибыла в регион, чтобы проверить поступившие жалобы. На сегодняшний день зафиксировано 80 заявлений.

По данным РИА Новости, комиссия работает независимо и кандидаты на пост губернатора не вмешиваются в её деятельность. Участники проверки уже встретились с Андреем Ищенко. Теперь их ждёт встреча с Игорем Хрущёвым - доверенным лицом Андрея Тарасенко.

Напомним, вчера в штабе «Единой России» представили доказательства нарушений в ходе проходящих выборов губернатора Приморья. В частности, журналистам показали фотографии с мест, где в день тишины развешивали агитацию за «красную» партию.

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