От Андрея Тарасенко с комиссией ЦИК встретится его представитель

19 Сент. 06:20 2018-09-19T07:06:41+03:00

От КПРФ с участниками проверки уже встретился Андрей Ищенко

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С прибывшей в Приморье комиссией Центрального избиркома встретится первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Игорь Хрущёв - доверенное лицо врио губернатора Андрея Тарасенко.

Сегодня в крае начала работу комиссия ЦИК, которая с утра прибыла в регион, чтобы проверить поступившие жалобы. На сегодняшний день зафиксировано 80 заявлений.

По данным РИА Новости, комиссия работает независимо и кандидаты на пост губернатора не вмешиваются в её деятельность. Участники проверки уже встретились с Андреем Ищенко. Теперь их ждёт встреча с Игорем Хрущёвым - доверенным лицом Андрея Тарасенко.

Напомним, вчера в штабе «Единой России» представили доказательства нарушений в ходе проходящих выборов губернатора Приморья. В частности, журналистам показали фотографии с мест, где в день тишины развешивали агитацию за «красную» партию.