2018-09-19T06:26:16+03:00
Общество

Трудные подростки сбежали из спецшколы в Приморье

Из 30 человек удалось вернуть в учреждение 24 сбежавших
Софья КУЧИНА
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Фото: https://www.youtube.com/watch?v=BIOIm8zc-c4Фото: https://www.youtube.com/watch?v=BIOIm8zc-c4
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В Instagram-паблике primpoisk25 появилась информация о том, что ОМВД России по г.Уссурийску разыскивает осужденных несовершеннолетние, которые 18 сентября сбежали из спецшколы.

Как стало известно "Комсомолке", убежали 30 человек, однако в первый же день 24 из них получилось разыскать и вернуть в учреждение. Сейчас разыскивают ещё 6 мальчишек.

primpoisk25primpoisk25
По ссылке фото сбежавших мальчиков
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Как сообщили в соцсети, из "Приморской Спецшколы им.Т.Тихого" трудные подростки убежали без вещей. Ребята были одеты в футболки, спортивные трико, шорты или костюмы.

По словам поисковиков, малолетние преступники могут находиться в любом точке Приморского края.

Если вы видели кого-то из подходящих под описание, полиция просит сообщить об этом в дежурную часть Уссурийска по телефону: 112 или 84234321626 или волонтерам по номеру: 89147212232.

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