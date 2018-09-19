Трудные подростки сбежали из спецшколы в Приморье
В Instagram-паблике primpoisk25 появилась информация о том, что ОМВД России по г.Уссурийску разыскивает осужденных несовершеннолетние, которые 18 сентября сбежали из спецшколы.
Как стало известно "Комсомолке", убежали 30 человек, однако в первый же день 24 из них получилось разыскать и вернуть в учреждение. Сейчас разыскивают ещё 6 мальчишек.
Как сообщили в соцсети, из "Приморской Спецшколы им.Т.Тихого" трудные подростки убежали без вещей. Ребята были одеты в футболки, спортивные трико, шорты или костюмы.
По словам поисковиков, малолетние преступники могут находиться в любом точке Приморского края.
Если вы видели кого-то из подходящих под описание, полиция просит сообщить об этом в дежурную часть Уссурийска по телефону: 112 или 84234321626 или волонтерам по номеру: 89147212232.