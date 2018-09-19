Трудные подростки сбежали из спецшколы в Приморье

19 Сент. 06:25 2018-09-19T06:26:16+03:00

Из 30 человек удалось вернуть в учреждение 24 сбежавших

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В Instagram-паблике primpoisk25 появилась информация о том, что ОМВД России по г.Уссурийску разыскивает осужденных несовершеннолетние, которые 18 сентября сбежали из спецшколы.

Как стало известно "Комсомолке", убежали 30 человек, однако в первый же день 24 из них получилось разыскать и вернуть в учреждение. Сейчас разыскивают ещё 6 мальчишек.

primpoisk25 По ссылке фото сбежавших мальчиков

Как сообщили в соцсети, из "Приморской Спецшколы им.Т.Тихого" трудные подростки убежали без вещей. Ребята были одеты в футболки, спортивные трико, шорты или костюмы.

По словам поисковиков, малолетние преступники могут находиться в любом точке Приморского края.

Если вы видели кого-то из подходящих под описание, полиция просит сообщить об этом в дежурную часть Уссурийска по телефону: 112 или 84234321626 или волонтерам по номеру: 89147212232.