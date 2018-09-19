2018-09-19T07:06:06+03:00
Общество

ЦИК запросил у КПРФ доказательства нарушений на избирательных участках в Приморье

Документы планируют передать после обеда
Максим Аверкин
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ЦИК прибыл сегодня в Приморье ранним утромЦИК прибыл сегодня в Приморье ранним утромФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Полный комплект документов с подтверждением заявлений о нарушениях запросила Центральная избирательная комиссия у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко.

Напомним, сегодня, 19 сентября, в Приморье прибыла комиссия Центризбиркома для проверки нарушений на втором туре выборов губернатора края. Члены проверяющей группы сегодня так же общаются с кандидатами от «КПРФ» Андреем Ищенко и «Единой Россией» Андреем Тарасенко. От последнего на встречу отправился его доверенное лицо врио главы региона Игорь Хрущёв.

Как передаёт слова кандидата от «красной партии» РИА Новости, он встретился с комиссией и у него запросили полную фактуру по нарушениям. Сейчас в КПРФ готовят все документы, их планируется сдать после обеда.

Так же Андрею Ищенко пообещали, что комиссия проведёт пристальное расследование ко всем обстоятельствам.

Напомним, что всего по данным ЦИК зафиксировано 80 заявлений на нарушения.

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