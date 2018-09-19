2018-09-19T07:22:18+03:00
Общество

В составе приморского "Адмирала" снова появился игрок-"легионер"

До этого в команде действовал "мораторий" на иностранцев
Софья КУЧИНА
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Фото: https://www.gorodche.ru/news/society/93595/Фото: https://www.gorodche.ru/news/society/93595/
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Два форварда пополнили состав хоккейной команды "Адмирал", - сообщает пресс-служба КХЛ. В сообщении континентальной хоккейной лиги говорится, что в состав приморских "моряков" опять вошёл легионер, несмотря на громкое заявления тренера сборной, звучавшее ранее.

— Если говорить о легионерах, то они в ряде случаев дешевле и качественнее некоторых российских хоккеистов. Тем не менее, на данном этапе введён временный запрет. Значит, будем искать внутренние резервы, – говорил Сергей Светлов.

Очевидно, что ситуация изменилась, так как команда заключила однолетний контракт с чешским форвардом Войтехом Полаком. Также к "Адмиралу" на один сезон присоединится Антон Королёв. Пресс-служба хоккейного клуба пока что никак не прокомментировала пополнение в составе.

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