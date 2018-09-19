2018-09-19T07:36:40+03:00
Общество

От штаба Тарасенко поступило около 40 жалоб на выборах губернатора Приморья

Документы ещё продолжают направляться в ЦИК
Александр ВАСИЛЬЕВ
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Штаб Андрея Тарасенко продолжает работать в ПриморьеШтаб Андрея Тарасенко продолжает работать в ПриморьеФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Центральной избирательной комиссии из штаба кандитата на пост губернатора Приморья Андрея Тарасенко о почти 40 возможных нарушениях на прошедшем втором туре выборов главы края.

По словам представителя штаба Юлии Яковенко, которые передаёт РИА Новости, в основном все жалобы направляются в избирком Приморского края. После этого они передаются в центральный орган. При этом поданные документы ещё не последние - материалы для жалоб ещё поступают.

Напомним, сегодня, 19 сентября, в Приморье прибыла комиссия Центризбиркома для проверки нарушений на втором туре выборов губернатора края. Члены проверяющей группы сегодня так же общаются с кандидатами от «КПРФ» Андреем Ищенко и «Единой Россией» Андреем Тарасенко. От последнего на встречу отправился его доверенное лицо врио главы региона Игорь Хрущёв.

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