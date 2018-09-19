2018-09-19T08:39:14+03:00
Общество

Зимой приморцы смогут летать в Саппоро за самым пушистым в мире снегом

В расписании полётов из Приморья с 4 декабря появится новый рейс
Софья КУЧИНА
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Фото: primorsky.ruФото: primorsky.ru
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Новый регулярный рейс Владивосток-Саппоро появится в расписании полётов из Приморья с 4 декабря. "Уральские авиалиинии" будут выполнять их дважды в неделю – по вторникам и пятницам – на воздушных судах Airbus A320.

Саппоро - признанный центр отдыха для любителей зимних видов спорта. Вокруг города множество горнолыжных курортов, где есть трассы как для профессионалов, так и для новичков, а также – лыжные школы, кафе и развлекательные заведения. Считается, что на Хоккайдо самый пушистый в мире снег.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края также сообщили, что на прошлой неделе из Владивостока был запущен еще один новый международный рейс – в Ташкент. Его выполняет авиакомпания

До конца летнего расписания авиакомпания Uzbekistan Airways будет выполнять регулярный рейс в Ташкент еженедельно по субботам с вылетом из Владивостока в 22.00. На маршруте будет задействовано воздушное судно Боинг

Напомним, развитие авиасообщения между Приморьем и другими российскими и зарубежными городами – важная часть работы, которую ведет Администрация края.

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