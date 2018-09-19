2018-09-19T09:20:24+03:00
Общество

60-летний дед избил и ограбил 77-летнюю бабулю из Приморья

Он требовал денег у пожилой женщины, угрожая ножом
Софья КУЧИНА
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Фото: https://regnum.ru/news/2215950.htmlФото: https://regnum.ru/news/2215950.html
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В Ханкайском районе закончили расследование уголовного дела о разбойном нападении на пенсионерку.

В июне этого года в дом 77-летней бабули, воспользовавшись незапертой дверью, ворвался пьяный мужчина. Угрожая старушке ножом, он потребовал у неё деньги. Когда женщина отказала ,он её избил, после чего стал обшаривать дом в поисках наживы. Но не найдя денег, удовольствовался продуктами и сбежал. Пострадавшая тут же обратилась в полицию. Вскоре стражи порядка задержали 60-летнего жителя Камень-Рыболова, который признался в содеянном.

Причастность к преступлению доказана, дело направили в суд. Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

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