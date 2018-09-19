2018-09-19T10:02:29+03:00
Общество

В колбасе "Пять перцев" нашёлся золотистый стафилококк

Россельхознадзор проверил колбасы одного из крупнейших производителей в Приморье
Софья КУЧИНА
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Фото: https://newizv.ruФото: https://newizv.ru
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В колбасе от крупного приморского производителя Россельхознадзор нашёл опасную бактерию - золотистый стафилококк, об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках госработ по обеспечению пищевой безопасности специалисты "Приморской межобластной ветеринарной лаборатории" проверили колбасу одного из крупнейших производителей в Приморье. В итоге на анализе выявили фальсификацию двух сортов колбас.

Испытания показали, что в сырокопченых колбасах высшего сорта «Берлинская» и «Пять перцев» в составе есть ДНК домашней курицы, которую производитель не заявлял в составе. Обычно это означает, что производитель экономил на мясе и заменял его на дешёое сырьё. Кроме того, в ходе лабораторных исследований в сырокопченой колбасе «Пять перцев» выявлена опасная бактерия – золотистый стафилококк.

Продукцию признали не отвечающей требованиям технических регламентов по качеству и безопасности пищевой продукции. У предприятия отзовут декларацию на серийный выпуск этих сортов колбас.

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