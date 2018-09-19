Приморец "загнал" коллекционерам орден покойного деда за 800 рублей

19 Сент. 10:37 2018-09-19T10:37:33+03:00

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В селе Екатериновка Партизанского района местный житель украл у родной матери орден "Красной звезды". Мужчина проживал с ней в одном доме и знал, что женщина хранит награду покойного деда. В момент безденежья он и забрал медаль, и, не спросив ни у кого разрешения, продал знакомому за 800 рублей. В ходе расследования, увы, не удалось разыскать заветный орден и вернуть его законной владелице, ибо орден уже перепродали коллекционерам.

Прокуратура Партизанского района уже направила в суд уголовное дело о незаконном сбыте награды.