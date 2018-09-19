Приморец "загнал" коллекционерам орден покойного деда за 800 рублей
Орден "Красной звезды" хранился у его матери
Фото: https://topwar.ru/
Изменить размер текста:
В селе Екатериновка Партизанского района местный житель украл у родной матери орден "Красной звезды". Мужчина проживал с ней в одном доме и знал, что женщина хранит награду покойного деда. В момент безденежья он и забрал медаль, и, не спросив ни у кого разрешения, продал знакомому за 800 рублей. В ходе расследования, увы, не удалось разыскать заветный орден и вернуть его законной владелице, ибо орден уже перепродали коллекционерам.
Прокуратура Партизанского района уже направила в суд уголовное дело о незаконном сбыте награды.