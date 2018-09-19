2018-09-19T11:04:34+03:00
Общество

Юный житель Владивостока ушёл в "Запой" и не вернулся домой

Около кафе на набережной он сел в такси и пропал
Софья КУЧИНА
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Фото: "ПримПоиск"Фото: "ПримПоиск"
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В Instagram-паблике "ПримПоиск" появилась информация о том, что во Владивостоке пропал молодой человек. По данным из соцсети, 19-летний Дмитрий Казанов ночью с 15 на 16 сентября сел в такси около кафе "Запой" на улице Набережная, с тех пор его никто не видел.

В группе указаны приметы пропавшего: рост 185-190 см., волос темно-русый, стрижка короткая, глаза карие.

Был одет: черная футболка, джинсы синего цвета, спортивная мастерка красного цвета.

Информацию о местонахождении Дмитрия, просят сообщать по телефону: 89144975055.

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