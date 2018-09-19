Во Владивостоке повара не взяли работать в китайскую кухню из-за неподходящей национальности

19 Сент. 11:25 2018-09-19T11:25:56+03:00

Ресторан привлекут к ответственности за дискриминацию

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Прокуратура Советского района Владивостока проверила, как соблюдаются трудовые права граждан при приёме на работу.

Дело в том, что в надзорное ведомство поступили интересные сведения из "Центра занятости": кандидату в повара китайской кухни отказали в должности из-за его национальности.

Прокурор района внёс представление о нарушении закона. Теперь ресторан привлекут к административнйо ответственности за дискриминацию.