Во Владивостоке повара не взяли работать в китайскую кухню из-за неподходящей национальности
Ресторан привлекут к ответственности за дискриминацию
Фото: grimnir74.livejournal.com
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Прокуратура Советского района Владивостока проверила, как соблюдаются трудовые права граждан при приёме на работу.
Дело в том, что в надзорное ведомство поступили интересные сведения из "Центра занятости": кандидату в повара китайской кухни отказали в должности из-за его национальности.
Прокурор района внёс представление о нарушении закона. Теперь ресторан привлекут к административнйо ответственности за дискриминацию.