Четверг во Владивостоке будет ясным и свежим

20 Сент. 00:45 2018-09-20T00:45:47+03:00

Незаметно первый месяц осени уже перешел середину и понемногу приближается к октябрю

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Сегодня, 20 сентября, погоду в Приморье задает поле повышенного давления.

Это значит, что в целом по краю переменная облачность, без осадков. Утром в отдельных районах туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Воздух +21...+26°C. Вода в Амурском заливе +21°C, в заливе Посьета +20°C, в бухте Находка +15°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, утром северо-западный умеренный. Воздух +19...+21°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, слабый до умеренного. Воздух +22...+24°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Воздух +20...+22°C.