2018-09-20T01:03:32+03:00
Происшествия

Таможня Дальнего Востока отчиталась по борьбе с аферистами: впереди Уссурийск

Валютные махинации на 11 миллиардов рублей выявили таможни Дальнего Востока с января по август
Игорь Сорокин
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фото - ДВТУфото - ДВТУ
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Дальневосточные таможенники за восемь месяцев провели 592 проверки соблюдения валютного законодательства и выявили 1 640 нарушений на общую сумму 11 миллиардов рублей. При этом больше всего нарушений (на 3,25 миллиардов рублей) выявила Уссурийская таможня.

По валютным нарушениям возбуждено 703 административных дела (22% больше чем за тот же период 2017 года). Сумма штрафов превысила 4 миллиарда рублей.

Подразделения валютного контроля дальневосточных таможен передали в правоохранительные подразделения материалы по 213 нарушениям с признаками уголовных преступлений.

Так, Находкинская таможня выявила 28 случаев нарушений валютного законодательства на сумму 57,5 миллионов рублей по фактам представления в уполномоченный банк фиктивных деклараций на товары. Российская компания заключила контракты с бизнесменами из Гонконга, Индии, Китая и Южной Кореи на поставку ширпотреба и стройматериалов. Сумма каждого контракта была менее 50 тысяч долларов, поэтому оформлять паспорта сделок на них не требовалось. В счёт авансов по контрактам компания представила в банк декларации на товары, которых нет в базе данных таможни. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Владивостокская таможня выявила незаконный вывод за границу 50,5 миллионов рублей российской компанией, заключившей контракт на поставку полиуретановой краски из Гонконга. По контракту компания перечислила аванс — более 882 тысяч долларов. Однако в срок товар в Россию не поступил и аванс за него не возвращён. По факту на россиян возбуждено административное дело. Кроме того, после проверки владивостокские таможенники возбудили и уголовное дело за образование юрлица через подставных.

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