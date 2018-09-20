2018-09-20T08:19:32+03:00
Происшествия

ГАИ Владивостока ищет трусливого водителя, сбившего ребенка

Полицейские обращаются к приморцам с просьбой содействовать
Игорь Сорокин
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Госавтоинспекция устанавливает свидетелей дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал ребенок.

12 сентября в районе дома № 12Г по улице Адмирала Юмашева (близ школы № 57) произошел наезд на 10-летнюю девочку.

Водитель скрылся, не оказав помощи школьнице. В результате четвероклассница получила ушиб обоих коленных суставов.

Госавтоинспекция устанавливает личность водителя. Полицейские обращаются к приморцам с просьбой содействовать в установлении обстоятельств происшествия.

Очевидцам ДТП, владеющим информацией об обстоятельствах происшествия, ставшим свидетелями автоаварии, имеющим запись видеорегистратора, полиция предлагает обращаться по телефонам ГИБДД Управления МВД по Владивостоку 8 (423) 2-490-921, 102, 8 (423) 2-490-856, 8 (914) 686-62-84.

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