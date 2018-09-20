Избирком Приморья вынесет окончательное решение по отмене результатов выборов губернатора

20 Сент. 01:44 2018-09-20T05:15:22+03:00

Кандидаты Ищенко и Тарасенко сразу же объявят о своих дальнейших планах

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Краевая избирательная комиссия сегодня, 20 сентября, вынесет официальное решение по поводу отмены результатов второго тура губернаторских выборов. Ранее такой вариант своим приморским коллегам рекомендовали члены Центральной избирательной комиссии и лично её председатель Элла Памфилова.

Как сообщает РИА «Новости», ЦИК и избирательная комиссия Приморского края получили больше 70 жалоб от кандидатов Андрея Тарасенко и Андрея Ищенко. Оба участника второго тура планируют сразу после заявления крайизбиркома объявить о своих намерениях бороться за губернаторскую позицию.

- Никакого третьего тура нет. Если бы третий тур, значит, опять те же самые кандидаты должны были участвовать. Сейчас всё обнулили, - заявила накануне Элла Памфилова в эфире Первого канала.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: в Кремле поддерживают позицию ЦИК по организации новых выборов губернатора Приморского края.