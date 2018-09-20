Избирком Приморья вынесет окончательное решение по отмене результатов выборов губернатора
Краевая избирательная комиссия сегодня, 20 сентября, вынесет официальное решение по поводу отмены результатов второго тура губернаторских выборов. Ранее такой вариант своим приморским коллегам рекомендовали члены Центральной избирательной комиссии и лично её председатель Элла Памфилова.
Как сообщает РИА «Новости», ЦИК и избирательная комиссия Приморского края получили больше 70 жалоб от кандидатов Андрея Тарасенко и Андрея Ищенко. Оба участника второго тура планируют сразу после заявления крайизбиркома объявить о своих намерениях бороться за губернаторскую позицию.
- Никакого третьего тура нет. Если бы третий тур, значит, опять те же самые кандидаты должны были участвовать. Сейчас всё обнулили, - заявила накануне Элла Памфилова в эфире Первого канала.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: в Кремле поддерживают позицию ЦИК по организации новых выборов губернатора Приморского края.
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