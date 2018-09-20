Неадекватный рекламщик обещал взорвать самолёт Москва-Владивосток

20 Сент. 02:04 2018-09-20T02:04:53+03:00

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Уголовным делом закончилось авиапутешествие 32-летнего директора рекламного агентства из Москвы во Владивосток.

Сняв стресс алкоголем еще до полёта, мужчина начал скандалить сперва с соседом по креслу. Его пытались утихомирить, сведя конфликт на нет миром, но нетрезвый столичный рекламщик все больше распалялся.

Вынужденный вмешаться бортпроводник пожалел об этом: хулиган ударил его, явно радуясь тому, что ему не могут дать сдачи. При этом москвич уже обещал не только расправиться с неугодными ему людьми, но и взорвать весь самолет.

В итоге его пришлось спеленать ремнями и в таком виде передать отделу полиции на транспорте в аэропорту Владивостока.

Как сегодня стало известно, уголовное дело возбуждено по факту дебоша, судебная практика последнего времени говорит, что приговоры за такие преступления стали гораздо суровее.