2018-09-20T05:14:39+03:00
Политика

Источники: Андрей Тарасенко покинет пост врио губернатора Приморья

Его официальное заявление ожидается сегодня, 20 сентября
Максим КАВАЛЕРОВ
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Андрей Тарасенко год назад был бодр и полон планов. Фото: Primorsky.ruАндрей Тарасенко год назад был бодр и полон планов. Фото: Primorsky.ru
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Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко сегодня, 20 сентября, намерен сделать публичное заявление о своей будущей судьбе. Об этом сообщает источник РБК. Планируется, что это случится утром по Москве. А именно после того, как краевая избирательная комиссия объявит окончательное решение об отмене второго тура губернаторских выборов.

По мнению источников агентства – федеральных чиновников – в заявлении Андрей Тарасенко расскажет о сложившейся ситуации. На новые выборы врио идти не планирует. Хотя такой вариант и не исключён.

В среду Тарасенко впервые за три дня вышел к людям у дома молодёжи во Владивостоке, согласился с необходимостью отменить результаты второго утра и заявил, что не будет участвовать в новой кампании.

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