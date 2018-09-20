Приморский "Адмирал" уступил рижанам по буллитам

20 Сент. 02:33 2018-09-20T02:51:56+03:00

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В среду на льду «Фетисов Арены» приморский «Адмирал» принимал рижское «Динамо».

По сравнению с предыдущим матчем тренер приморской команды Сергей Светлов допустил лишь одну перестановку — на ворота встал Антон Красоткин.

Сходу игра задалась неровной — инициатива переходила то к одной, то к другой команде. «Моряки» щедро выдали сопернику две хорошие возможности, когда на «банку» отправились Иван Мищенко и Александр Угольников. В первом случае игроки «Адмирала» отбились уверенно, но во втором болельщикам пришлось понервничать. Тем не менее, счет остался неизменным. Главным поводом для грусти стала потеря Михаила Патрикеева: защитник получил мощный удар и больше на лед не вышел.

Уже на 14-й минуте шанс поиграть в большинстве получил и «Адмирал». «Моряки» создали немало опасных моментов, один из которых привел к голу — Александр Угольников зарядил от синей линии, а Василий Стрельцов закинул шайбу в сетку. Штаб рижан немедленно запросил видеоповтор, по итогам которого арбитр признал, что взятие ворот все же было.

Полторы минуты спустя приморская команда снова осталась в меньшинстве, и на этот раз удержать свои ворота в неприкосновенности «моряки» не смогли. Линус Виделль мощно выстрелил под перекладину, да так, что игровой снаряд задержался за линией всего на долю секунды. Вновь потребовался видеопросмотр, и опять судейская бригада не стала препятствовать изменению счета.

В самом начале второй двадцатиминутки «Адмирал» получил возможность еще раз поиграть в большинстве, но безрезультативно. Зато через некоторое время после восстановления равновесия хозяева добились своего — шайбу забросил Александр Черников.

На этом «моряки» не остановились и бросились наращивать разрыв. Тем более что оппоненты остались в меньшинстве на четыре минуты. Штурм динамовских ворот был яростным и не завершился даже после того, как штрафное время истекло. Однако на этот раз фортуна была не на стороне хозяев льда, и ни один из множества опасных моментов до логического завершения доведен не был.

Гости начали перехватывать инициативу лишь к концу периода. Рижане нанесли несколько бросков по воротам, и тут «моряки» сами себе усложнили жизнь, делегировав игрока на скамейку штрафников. Хоккеисты «Динамо» словно только этого и ждали — спустя несколько секунд Мэтью Майоне сравнял счет.

После этого команды продолжили хватать штрафы. Сначала «Адмирал» и «Динамо» остались в формате «4 на 4», а затем гости увеличили свое представительство в штрафном боксе и позволили приморцам закончить период в остроатакующем режиме.

Однако ни в конце второй двадцатиминутки, ни в начале третьей хозяевам преимущество реализовать не удалось.

Заключительный период вышел испытанием нервов для обеих команд. «Адмирал» преимущественно владел инициативой и раз за разом проверял голкипера соперников на реакцию. «Динамо» атаковало реже, но моменты рижан были не менее опасными и острыми.

В итоге матч перетек сначала в овертайм, а затем и серию бросков. Никита Серебряков сменил Антона Красоткина в воротах, но рокировка «морякам» не помогла. Гости реализовали три свои попытки, в то время как хозяева — только одну. Итого 2:3 в пользу рижского «Динамо». «Адмирал» во второй раз подряд довольствуется одним очком.

Гиртс Анкипанс, главный тренер «Динамо» Рига:

— Очень хорошая игра — очень быстрая, много силовой борьбы. Мы к такой игре и готовились — смотрели игру «Адмирала» с ЦСКА.

«Адмирал» играл очень здорово, а мы выиграли за счет характера, за счет того, что большинство сыграло лучше, как и меньшинство. А так, была равная игра — быстрая и агрессивная. Спасибо команде, что проявили характер, взяли два очка.

Сергей Светлов, главный тренер «Адмирала»:

— Игра была очень интересной, напряженной. Календарь тяжелый, видно, что очень сильная психологическая нагрузка на ребят ложится. Хочу сказать им спасибо за хорошую самоотдачу, игра была напряженная, и один гол решил все. Дотянули до конца, до «пенальти». Рижане были удачливей — победу они заслужили.

«Адмирал» (Владивосток) — «Динамо» (Рига) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1).

19 сентября. Владивосток. «Фетисов Арена». 2 446 зрителей. Судьи: Беляев, Бирин

«Адмирал» (10): Красоткин (Серебряков-буллиты); Мищенко (2) — Антропов, Коньков — Вихарев (2) — Бутузов; Таратунин — Угольников (2), Черников — В. Стрельцов (2) — А. Стрельцов; Дьяков — Патрикеев, Глазачев — Яковлев — Воронин; Кармашков (2), Валуйский — Зайцев — Сироткин, Феоктистов.

«Динамо» (14): Гудлевскис; Сотниекс — Гимаев, Дзиеркалс (4) — Джериньш — Липсбергс; Дзанетти (2) — Майоне (2), Кларк (2) — Макмиллан — Мюттюнен; Зиле — Шуленин, Дарзиньш (2) — Виделль — М.Редлихс; Фэйрчайлд, Скворцовс — Павловс (2) — Берзиньш.

Голы:

1:0 В.Стрельцов (Дьяков, Угольников, 14:50-бол)

1:1 Виделль (Майоне, Дарзиньш, 18:16-бол)

2:1 Черников (В.Стрельцов, А.Стрельцов, 23:31)

2:2 Майоне (Виделль, 37:18-бол)

2:3 Виделль (65:00-решающий буллит)

Броски: 21 (4+11+5+1) — 26 (13+5+6+2)

Вбрасывания: 22 (7+6+8+1) — 28 (11+11+6+0)

Блокированные броски: 15 (8+4+3+0) — 23 (5+10+8+1)

Силовые приемы: 13 (1+6+6+0) — 3 (2+1+0+0)