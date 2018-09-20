Секретарь генсовета "ЕР" поблагодарил Центризбирком за проверки в Приморье

20 Сент. 03:29 2018-09-20T03:29:47+03:00

Андрей Турчак напомнил, что для «Единой России» чистота и легитимность выборов имеют определяющее значение

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Секретарь генсовета партии поблагодарил ЦИК за проверку всех фактов по выборам в Приморье.

Для «Единой России» чистота и легитимность выборов имеют определяющее значение. Об этом заявил секретарь партийного генсовета Андрей Турчак, комментируя события вокруг выборов губернатора Приморья.

«Закончилась проверка Центральной избирательной комиссии в Приморье, которая выявила нарушения с обеих сторон. Для партии чистота и легитимность выборов имеют определяющее значение. Наша партия больше всех заинтересована в сохранении доверия к выборам», — подчеркнул он.

Турчак напомнил, что Единый день голосования 9 сентября, который стал для партии успешным в большинстве регионов, был одним из самых конкурентных и чистых в истории, с минимальным количеством жалоб и нарушений.

«Для нас это принципиально важно, и, как вы помните, мы сами потребовали срочной и компетентной проверки всех обращений по нарушениям в ходе второго тура в Приморье. Мы благодарны Центральной избирательной комиссии за оперативную и компетентную проверку всех фактов», — заключил секретарь генсовета партии.