Секретарь генсовета "ЕР" поблагодарил Центризбирком за проверки в Приморье
Секретарь генсовета партии поблагодарил ЦИК за проверку всех фактов по выборам в Приморье.
Для «Единой России» чистота и легитимность выборов имеют определяющее значение. Об этом заявил секретарь партийного генсовета Андрей Турчак, комментируя события вокруг выборов губернатора Приморья.
«Закончилась проверка Центральной избирательной комиссии в Приморье, которая выявила нарушения с обеих сторон. Для партии чистота и легитимность выборов имеют определяющее значение. Наша партия больше всех заинтересована в сохранении доверия к выборам», — подчеркнул он.
Турчак напомнил, что Единый день голосования 9 сентября, который стал для партии успешным в большинстве регионов, был одним из самых конкурентных и чистых в истории, с минимальным количеством жалоб и нарушений.
«Для нас это принципиально важно, и, как вы помните, мы сами потребовали срочной и компетентной проверки всех обращений по нарушениям в ходе второго тура в Приморье. Мы благодарны Центральной избирательной комиссии за оперативную и компетентную проверку всех фактов», — заключил секретарь генсовета партии.
Еще больше материалов по теме: «Выборы губернатора Приморья»