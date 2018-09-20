2018-09-20T04:26:00+03:00
Общество

Владивосток принимает со всех сторон юбилейный медицинский конгресс

В этом году конгресс приурочен к 60-летию Тихоокеанского государственного медицинского университета, а сам конгресс проводят уже в 15-й раз
Игорь Сорокин
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Приморье готовится принять крупнейшее событие в медицинской жизни Дальнего Востока — Тихоокеанский медконгресс. Владивосток в пятнадцатый раз станет его площадкой. Участниками международного конгресса станут примерно пять тысяч человек.

Как сообщили в оргкомитете, в этом году конгресс приурочен к 60-летию Тихоокеанского государственного медицинского университета.

«Хотя официальное открытие конгресса состоится 26 сентября, мероприятия уже стартовали. Семинары, форумы, мастер-классы проходят на базе как ТГМУ, так и ведущих медучреждений — в перинатальном центре, центре специализированных видов медицинской помощи, медцентре ДВФУ», — сообщили организаторы.

Мастерством с дальневосточниками делятся ведущие российские и зарубежные кардиологи, хирурги, анестезиологи-реаниматологи, психиатры, неонатологи, специалисты в области уникальных репродуктивных и клеточных технологий, фармакологи и другие.

По словам ректора ТГМУ Валентина Шуматова, Тихоокеанский медицинский конгресс стал платформой для повышения квалификации, обмена опытом и конструктивного диалога ученых, практиков и экспертов различных областей медицины.

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