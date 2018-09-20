2018-09-20T04:43:12+03:00
Происшествия

Квартира выгорела в Приморье: жильцы дома не пострадали

В 18:02 пожар локализовали, в 19:35 — полностью ликвидировали
Игорь Сорокин
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фото - архив КПфото - архив КП
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19 сентября в 17:55 в пожарно-спасательную службу Находки поступило сообщение о пожаре в двухквартирном доме в посёлке Южно-Морской на улице Заводская.

Уже через три минуты на место прибыли пожарные расчёты и приступили к тушению.

Разведка установила, что в одной из комнат горят деревянная отделка, домашние вещи и мебель.

В 18:02 пожар локализовали, в 19:35 — полностью ликвидировали. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В результате никто не пострадал. На тушении были задействованы семь человек и две единицы техники.

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