Квартира выгорела в Приморье: жильцы дома не пострадали

20 Сент. 04:42 2018-09-20T04:43:12+03:00

Изменить размер текста: A A

19 сентября в 17:55 в пожарно-спасательную службу Находки поступило сообщение о пожаре в двухквартирном доме в посёлке Южно-Морской на улице Заводская.

Уже через три минуты на место прибыли пожарные расчёты и приступили к тушению.

Разведка установила, что в одной из комнат горят деревянная отделка, домашние вещи и мебель.

В 18:02 пожар локализовали, в 19:35 — полностью ликвидировали. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В результате никто не пострадал. На тушении были задействованы семь человек и две единицы техники.