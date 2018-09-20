2018-09-20T05:17:01+03:00
Происшествия

Приморцу дали три года за разврат с 13-летней школьницей

Вину фигурант полностью признал и раскаялся
Игорь Сорокин
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фото - из архива редакциифото - из архива редакции
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В Партизанске окончен суд по делу о секс-преступлении.

Партизанский суд вынес приговор гр-ну С., который осужден за развратные действия без насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

По версии следствия, преступление совершено, когда пьяный фигурант находился в квартире с 13-летней потерпевшей.

Зная, что девочка не достигла 14 лет, но потакая своей похоти, злоумышленник совершил в отношении нее развратные действия.

Вину фигурант полностью признал и раскаялся. Учитывая это, суд назначил ему 3 года в исправительной колонии общего режима.

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