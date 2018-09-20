Следственный комитет начал проверку по выборам губернатора Приморского края
В Приморье сотрудники краевого управления Следственного комитета РФ проводят проверку по нарушениям первого и второго тура выборов главы региона. Голосования проходили 9 и 16 сентября.
Как сообщили корреспонденту в пресс-службе Следственного комитета, пока уголовных дел не возбуждено, выясняются факты подкупа избирателей и другие нарушения. Проверки проходят по обоим турам выборов, которые проходили в Приморье.
Отметим, что выборы губернатора Приморского края прошли 9 сентября. По итогам голосования больше всех голосов набрал кандидат от партии «Единая Россия» Андрей Тарасенко. За него проголосовало 46,56 % избирателей. Этого числа не хватило, чтобы занять кресло главы края и в регионе назначили второй тур.
На вторых выборах приморцы выбирали между Андреем Тарасенко и кандидатом от партии «КПРФ» Андреем Ищенко. Если всё основное время кандидат от коммунистов лидировал, то буквально за несколько часов до оглашения подсчёта 99 % бюллетеней ситуация переменилась и единорос опередил своего оппонента. После этого в крае начались митинги, которые продолжаются до сих пор.
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