2018-09-20T06:05:40+03:00
Общество

Лайнер Costa Fortuna украсит собой субботу во Владивостоке

Круизный сезон в Приморье подходит к завершению
Игорь Сорокин
Поделиться:
фото - АПКфото - АПК
Изменить размер текста:

Одним из последних в этом году судов, посетивших порт Владивостока, станет Costa Fortuna. Лайнер пришвартуется к Морскому вокзалу в субботу, 22 сентября, в 13:00.

Как рассказали в департаменте туризма, на борту лайнера находятся более 2800 пассажиров из Кореи, а также около 1000 членов экипажа.

Сразу после прибытия лайнера на видовой площадке Морвокзала начнется церемония встречи, а в 14:00 первые пассажиры сойдут на берег.

Пребывая в городе, гости познакомятся с достопримечательностями Владивостока: Корабельной набережной, Центральной площадью с памятником «Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке», Набережной Спортивной гавани, а также видовой площадкой на сопке Орлиная.

Кроме того, в программу включено знакомство с океанариумом, цирком, Приморской сценой Мариинского театра, набережной ДВФУ.

Уже по традиции на борт судна, заходящего в порт впервые, поднимется представительская делегация Приморья.

В 23:00 лайнер отшвартуется от причала Морвокзала. Следующим портом захода судна станет японский порт Канадзава.

Кстати

Costa Fortuna является четвертым лайнером компании Costa Crociere S.p.A. после Costa Victoria, Costa neoRomantica и Costa Serena, который посетит наш порт.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный автогонщик пойдёт под суд за кровавое ДТП
Грабитель-рецидивист обокрал старика, но не ушёл от кулаков его племянника
Стивен Сигал метит в кресло губернатора Приморья
В Приморье производитель лепил наггетсы из свинины вместо курицы
В ЗАТО Фокино на заброшенном хлебозаводе нашли тело 12-летнего мальчика
У дальневосточного леопарда может появиться северокорейский хранитель
Под Находкой задержали убийцу и грабителя двух родственниц
Организаторов морской прогулки, в которой едва не погибли 42 человека, накажут СК и прокуратура
Истребители Су-34 разбомбили корабли в Японском море
Сейсмостойкая подпорная стена скоро появится на улице Громова
29 сентября - Всемирный день сердца
Из-за сломанного светофора жители Владивостока томятся в пробках и опаздывают на работу
Малышей Владивостока ждут на Дне рожденья тигрят
Приморье накроют туманы и облака
"На пересдачу!": ученик автошколы из Находки перевернулся в машине прямо на экзамене
В Приморье "горе-фермер" отдаст 20 тысяч рублей за то, что не рвал сорняки на арендованной земле
Гигантский лайнер навсегда останется на первом причале Владивостока
"Серийная адвокатша" развела 13 человек из Камень-Рыболова на 350 тысяч
Во Владивостоке ищут виновных в безумном происшествии
Опасная плодожорка подъела груши, которые везли для приморцев из Китая
Власти сняли режим ЧС в трёх муниципалитетах Приморья
Изменился телефонный номер контакт-центра Почты России