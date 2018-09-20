Лайнер Costa Fortuna украсит собой субботу во Владивостоке

20 Сент. 06:05 2018-09-20T06:05:40+03:00

Круизный сезон в Приморье подходит к завершению

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Одним из последних в этом году судов, посетивших порт Владивостока, станет Costa Fortuna. Лайнер пришвартуется к Морскому вокзалу в субботу, 22 сентября, в 13:00.

Как рассказали в департаменте туризма, на борту лайнера находятся более 2800 пассажиров из Кореи, а также около 1000 членов экипажа.

Сразу после прибытия лайнера на видовой площадке Морвокзала начнется церемония встречи, а в 14:00 первые пассажиры сойдут на берег.

Пребывая в городе, гости познакомятся с достопримечательностями Владивостока: Корабельной набережной, Центральной площадью с памятником «Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке», Набережной Спортивной гавани, а также видовой площадкой на сопке Орлиная.

Кроме того, в программу включено знакомство с океанариумом, цирком, Приморской сценой Мариинского театра, набережной ДВФУ.

Уже по традиции на борт судна, заходящего в порт впервые, поднимется представительская делегация Приморья.

В 23:00 лайнер отшвартуется от причала Морвокзала. Следующим портом захода судна станет японский порт Канадзава.

Кстати

Costa Fortuna является четвертым лайнером компании Costa Crociere S.p.A. после Costa Victoria, Costa neoRomantica и Costa Serena, который посетит наш порт.