2018-09-20T09:00:01+03:00
Происшествия

Большой столб конопляного дыма заметили в Приморье

Полиция предлагает жителям района сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков
Игорь Сорокин
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фото - ОМВД по Чугуевскому районуфото - ОМВД по Чугуевскому району
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Полицейские Приморья уничтожили в Чугуевском районе более 26 тысяч кустов дикорастущей конопли.

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по Чугуевскому району в рейдах, прошедших по операции «Мак-2018», сожгли очаг дикорастущей конопли.

На участке площадью 2100 квадратных метров в урочище ключа «Пасечный» обнаружены более 26 тысяч кустов дикорастущей конопли. С пяти контрольных замеров изъяты 62 куста. По заключению эксперта, изъятые растения содержат тетрагидроканнабинол. Остальные растения выкорчевали и сожгли.

Полиция предлагает жителям района сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе о незаконных посевах и очагах произрастания наркосодержащих растений, в дежурную часть по Чугуевскому району по тел. 8(42372)21-3-43.

Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: 8(423)240-10-00.

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