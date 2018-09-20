Большой столб конопляного дыма заметили в Приморье

20 Сент. 09:00 2018-09-20T09:00:01+03:00

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Полицейские Приморья уничтожили в Чугуевском районе более 26 тысяч кустов дикорастущей конопли.

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по Чугуевскому району в рейдах, прошедших по операции «Мак-2018», сожгли очаг дикорастущей конопли.

На участке площадью 2100 квадратных метров в урочище ключа «Пасечный» обнаружены более 26 тысяч кустов дикорастущей конопли. С пяти контрольных замеров изъяты 62 куста. По заключению эксперта, изъятые растения содержат тетрагидроканнабинол. Остальные растения выкорчевали и сожгли.

Полиция предлагает жителям района сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе о незаконных посевах и очагах произрастания наркосодержащих растений, в дежурную часть по Чугуевскому району по тел. 8(42372)21-3-43.

Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: 8(423)240-10-00.