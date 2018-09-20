Врачи Владивостока уникальной операцией сохранили женщине счастье материнства

20 Сент. 09:57 2018-09-20T09:57:48+03:00

До внедрения современной техники таких пациентов из Приморья отправляли в центр России

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Уникальную операцию провели врачи Приморского онкодиспансера — сохранили молодой пациентке с раком на второй стадии не только шанс на здоровье, но и возможность иметь детей.

Как сообщила заведующая хирургического отделения № 2, акушер-гинеколог онкодиспансера Варвара Журман, подобные операции в Приморье прежде не проводились.

«Благодаря профессионализму врачей и современному оборудованию сложнейшая операция прошла успешно. Спустя четыре дня пациентку уже выписали домой», — сообщила врач.

До внедрения этой техники таких пациентов отправляли в центр России.

«Пациентки с такими диагнозами — это исключительные пациентки, очень редкие прецеденты, их встречаемость 1-2 случая в год. Теперь всю высокотехнологичную помощь пациент может получить здесь — в стенах нашего онкодиспасера», — сообщила Варвара Журман.

Специалист подчеркивает, что операция позволит пациентке иметь детей.

«Огромную роль играет возраст пациентки. В нашем случае это была молодая женщина 29 лет, у которой уже есть один ребенок, и для нее было важно сохранить возможность снова стать мамой. Так как открытая тазовая лимфаденэктомия является достаточно травматичным вмешательством, мы решили выполнить эту операцию более щадящим лапароскопическим доступом», — сообщила Варвара Журман.

По ее словам, этой технологии врачи приморского онкодиспансера обучались у известного российского онкогинеколога, профессора Игоря Берлева.