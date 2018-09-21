2018-09-21T00:45:48+03:00
Общество

Московский скот остался без витаминов из-за приморского Россельхознадзора

У продукции не было ветеринарно-сопроводительных документов
Софья КУЧИНА
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Фото: http://podvor.ru/animals/full.php?aid=1605&binn_rubrik_pl_articles=479Фото: http://podvor.ru/animals/full.php?aid=1605&binn_rubrik_pl_articles=479
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В рыбном порту Владивостока специалисты Россельхознадзора остановили крупную партию витаминов для скота. 9 тонн добавок прибыли Приморье из Китая для отправки в Москву. Оказалось, что у перевозчика отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы от производителя. Кроме того, не было разрешения Россельхознадзора на ввоз товара.

На основании действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза специалисты территориального Управления запретили дальнейшее движения продукции до устранения нарушений, после чего груз может быть принят к дальнейшей перевозке и реализации.

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