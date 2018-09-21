2018-09-21T03:11:06+03:00
Общество

Качели и парковый диван появятся в самых благоустроенных дворах Владивостока

Специальная комиссия определит победителей в конкурсе на самый комфортный двор
Софья КУЧИНА
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Фото: vlc.ruФото: vlc.ru
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Во Владивостоке начала свою работу комиссия по проверке многоквартирных домов и дворов на доступность для маломобильных граждан. Её цель - создать комфортные условия всех жителей.

В рамках городского конкурса «Доступная среда» комиссия оценивает благоустройство территории, наличие зон отдыха и игровых площадок для детей, пандусов для маломобильных граждан, поручней на лестничных маршах, широких дверных проемов и другого.

— Комфортные условия должны быть созданы для различных маломобильных категорий - мамочек с колясками, пожилых и людей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, - отмечают представители комиссии.

На звание победителей городского конкурса претендуют 13 владивостокских многоквартирных дома. В числе соискателей дома на Харьковской, 3, Адмирала Горшкова, 22, Леонова, 66, Тухачевского, 38, 56, 60 и 68, Бестужева, 21, Черняховского, 5в, Крыгина, 40, 4-я, 6б, Нейбута, 137 и 139.

— Сегодня и завтра комиссия объедет всех конкурсантов, каждому выставят оценки. После этого определят победителей и призёров конкурса, - пояснили в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города.

Для победителя в этом году подготовлен новый спортивно-игровой комплекс, для серебряного призёра - качельный комплекс, а бронзового призёра конкурса ждёт новый парковый диван. тметим, что в состав комиссии вошли специалисты мэрии, депутат думы города, представители обществ слепых и глухих, Совета многодетных родителей, обществ инвалидов Первомайского и Фрунзенского районов, общественной организации инвалидов с заболеванием крови «Милосердие» и общества инвалидов «Спортивный Владос».

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