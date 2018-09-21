2018-09-21T03:34:31+03:00
Происшествия

Житель Владивостока попытался продать гранатомёт

Оружейного барона задержали прямо в центре приморской столицы
Пётр КАМУШКИН
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Откуда у владивостокца появился гранатомет - неизвестно. Фото: livinghistory.ruОткуда у владивостокца появился гранатомет - неизвестно. Фото: livinghistory.ru
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Практически в центре Владивостока работники ФСБ задержали торговца оружием. Житель приморской столицы собирался продать целый гранатомет. А в квартире горожанина обнаружили целый арсенал.

Все произошло накануне, на Океанском проспекте – недалеко от остановки «Первая речка». Торговец оружием приехал туда на встречу со своим клиентом. Он не учел, что «покупать» у него противотанковый гранатомет собирались приморские сотрудники ФСБ. Негодяя задержали возле автомобиля. В багажнике машины силовики нашли опасное оружие.

Задержание торговца гранатометами, Владивосток.

После этого правоохранители наведались к задержанному домой. Там у него нашли три единицы незарегистрированного оружия и 3 тысячи патронов армейского образца. Словом, арсенал очень внушительный. Сейчас силовики выясняют, откуда у владивостокца вообще появились все эти запасы.

По информации антитеррористической комиссии Приморского края, у задержанного уже имеется судимость. Его ранее судили по «наркотической» 228 статье Уголовного кодекса.

Тот самый гранатомет. Фото: antiterror_pk

Тот самый гранатомет. Фото: antiterror_pk

Стоит отметить, что гранатометы для Приморья – не самый редкий вид оружия. В прошлом году на окраине Владивостока обнаружили РПГ-18 «Муха». Он просто валялся в кустах на улице Нейбута. Оружие одноразовое, и кто его собирался использовать – неизвестно. Полицейские оцепили район, в котором нашли гранотомет. а потом взорвали его на пустыре.

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