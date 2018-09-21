Сегодня днём погода в Приморье начнёт ухудшаться

21 Сент. 04:01 2018-09-21T04:01:13+03:00

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В Приморье в последние дни сохраняется солнечная погода, в основном без осадков. Лишь в Хасанском районе в конце дня покапал небольшой дождь. В дневные часы воздух прогрелся до +19…+25 °C. Минимальные значения составили +2…+9 °C, на южном побережье +10…+13 °C. На северо-востоке края столбики термометров опустились до −1 °C, но отрицательные температуры в этом районе наблюдаются уже довольно часто, а первые заморозки отмечались здесь ещё в ночь на 10 сентября

Ближайшей ночью Приморье ещё останется под влиянием гребня антициклона. Погодные условия не изменятся: без осадков, значения максимальных и минимальных температур воздуха останутся в тех же приделах. Завтра синоптическая ситуация начнёт меняться. Ядро антициклона переместится на Японское море, над краем атмосферное давление будет падать. К вечеру западную половину Приморья накроет облачность активных фронтальных разделов, местами начнутся дожди. Максимальная температура в континентальных районах останется прежней, а на побережье немного понизится.

В субботу фронты будут перемещаться над территорией Приморья, дожди распространятся на большую часть края. Облачность и дожди ночную температуру повысят, а дневную наоборот понизят. Во Владивостоке погода с начала недели была стабильной: без осадков, ветер слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +12…+15 °C, днём составила +22…+25 °C. Ситуация изменится сегодня днём. С запада приблизится тёплый фронт, облачность увеличится до значительной, но обойдётся без осадков. Усилится юго-восточный ветер. Эти факторы приведут к понижению максимальной температуры, столбики термометров не поднимутся выше +18…+20 °C. Субботний день предполагается дождливым.