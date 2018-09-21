2018-09-21T09:29:45+03:00
Общество

Предоплаченные посылки теперь можно сдавать на почте по всей стране

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Почта России расширила на всю страну возможность сдачи в центрах выдачи и приема посылок (ЦВПП) отправлений, оформленных и оплаченных онлайн. Сдача таких посылок в ЦВПП занимает несколько секунд.

Новый сервис на протяжении нескольких месяцев проходил тестирование в Центрах выдачи и приема посылок Москвы, Московской области, Ростова-на-Дону, Томска, Кемерово и Читы. За это время пользователи услуг почтовой связи оформили более 100 000 предоплаченных посылок.

Услуга проста и эффективна: почтовое отправление оформляется и оплачивается онлайн на официальном сайте Почты России. Затем клиенту необходимо упаковать посылку, распечатать и наклеить бланк, на котором уже указан номер для отслеживания, и в течение 72 часов отнести в любой из более чем 550 центров выдачи и приема посылок более чем в 200 городах России. Посылки, оформленные на портале, будут приняты сразу же, вне зависимости от числа клиентов в зале — нужно просто подойти к стойке со специальной табличкой и передать посылку оператору.

После обработки отправления сотрудником Почты России на электронный адрес клиента, оставленный при регистрации на сайте, поступит письмо с уведомлением о приеме и чеком.

«Мы разработали эту услугу для клиентов, которые регулярно отправляют посылки и хотят максимально оптимизировать время, необходимое для сдачи отправлений в почтовом отделении. Перевод ряда сервисов в цифровой формат позволяет Почте России упростить общение с клиентами и предложить им современный формат оказания услуг», - отметил заместитель генерального директора Почты России по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев.

Дополнительную информацию о сервисе клиенты могут уточнить на сайте.

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