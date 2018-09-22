«Возьми трубку! Я беременна!»: разъярённая девушка изуродовала машину владивостокца

22 Сент. 05:02 2018-09-22T05:02:59+03:00

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Конец рабочей недели явно не задался для одного из жителей Владивостока. Его бывшая пассия решила отомстить ему за разлад в отношениях – а заодно вынести сор из семейной избы. Повод, правда, для этого оказался довольно серьезным.

Минувшим вечером автомобиль одного из горожан «разукрасили» вот такой надписью.

Машину теперь только перекрашивать. Фото: dps_vl

Вероятно, девушка (а, может быть, жертва краткосрочной любовной интрижки) совершенно отчаялась, раз пошла на такие крайние меры. Как можно понять из послания, она не может достучаться до будущего отца ребенка – и, судя по всему, именно поэтому взялась за краску.

Фотография, сделанная одним из жителей Владивостока, мигом разлетелась по приморским социальным сетям. Поступок девушки стал поводом для бурных дискуссий. Жители края разделились на два лагеря – одни встали на сторону вандалки, другие – на сторону ее экс-парня. Как оказалось, подобные истории не являются редкостью для приморской столицы. Некоторые владивостокцы делились в комментариях к фото похожими историями.

– У меня в соседнем доме такая же дама живет. Колёса проколола, боковые зеркала сломала на машине своему мужику. В итоге он заявление на нее написал, ее обязали выплатить ущерб. У него – новые запчасти, у нее – убытки, – написал один из горожан.

– Знал одну похожую девушку. Забеременела. Парень «покрылся». Решила ему машину краской испортить. В итоге – перепутала машину. Выплачивала деньги незнакомому мужику, – поделился историей другой житель приморской столицы.

Чем закончится эта история, сказать трудно. Не исключено, что владелец машины тоже обратиться в правоохранительные органы. А, может, вернется к разъяренной девушке. Ответ мы вряд ли когда-нибудь узнаем.