Приморский пенсионер спровоцировал трагическую аварию

22 Сент. 06:11 2018-09-22T06:11:21+03:00

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Приморский край отметился смертельным дорожно-транспортным происшествием. В Уссурийске молодой парень сбил лихого беспечного пенсионера, и вдобавок сам серьезно пострадал. Парня, вероятнее всего, не признают виновным – но от этого никому не легче.

Все произошло возле дома №181 по улице Некрасова. 68-летний старичок решил перебежать дорогу в неположенном месте. Время было темное, реакция у пенсионера была так себе – поэтому закончилось все так, как закончилось. По дороге в этот момент ехал 21-летний парень на мотоцикле. Он поздно увидел лихого пешехода, и просто не успел его объехать. На полном ходу его двухколесная «Хонда» врезалась в пенсионера. Сам парень от сильного удара вылетел из седла – и влетел в легковую Totota Allion, которая ехала по «встречке». Молодой байкер пробил себе голову. Прибывшие на место работники скорой помощи забрали его в реанимацию. А вот старичку медики помочь не смогли – он умер в больнице.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции. Водительский стаж мотоциклиста составляет 3 года, в этом год он один раз нарушал правила дорожного движения. Вероятнее всего, виновным признают погибшего уссурийца, так как он, по сути, и спровоцировал трагедию. Точные результаты расследования станут известны позже.