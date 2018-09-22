Владивостокский «Адмирал» проиграл словакам

22 Сент. 10:01 2018-09-22T10:01:22+03:00

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Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» проиграл братиславскому «Словану» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра оказалась крайне напряженной и завершилась со счетом 5:4.

Перед матчем в составе «Адмирала» произошло пополнение. К команде присоединилось три новых нападающих: Войтех Полак, Марек Говорка и Антон Королёв. В первые же несколько минут «моряки» забили гостям шайбу. Вскоре Александр Черников еще сильнее увеличил разрыв, забив уверенный гол.

На фоне такого обескураживающего начала главный тренер «Слована» Владимир Орсаг взял тайм-аут. После беседы с Орсагом словаки быстро перехватили инициативу и обрушили на ворота Никиты Серебрякова целый шквал атак. Вскоре они забили «Адмирал» первуб шайбу.

На старте второй двадцатиминутки соперники снова обменялись голами. Однако «Слован» продолжал владеть преимуществом. Вскоре они забили еще один гол и вырвались вперед. В заключительном периоде «Адмирал» всеми силами старался отыграться, и в середине игрового отрезка даже сравнял счет. Однако словацкая команда не собиралась уступать победы. Полторы минуты спустя Михал Ржепик после вбрасывания в касание послал шайбу прямо в сетку. Отыграться приморцам не удалось.

Следующий матч «Адмирал» сыграет с нижегородским «Торпедо».