2018-09-23T00:30:11+03:00
Общество

Воскресенье во Владивостоке рискует закончиться дождём

Впрочем, как и в других крупных городах - Уссурийске и Находке
Игорь Сорокин
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Сегодня, 23 сентября, погоду Приморского края будут определять фронтальные разделы.

Это значит, что в крае облачно, в отдельных муниципалитетах небольшие и умеренные дожди, в ряде районов ливни, грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозе порывистый. Воздух +16...+21°C. Вода в Амурском заливе +20°C, в заливе Посьета +20°C, в бухте Находка +15°C.

Во Владивостоке переменная облачность, вечером небольшой дождь (с вероятностью 80%). Ветер северо-западный умеренный до сильного, вечером южный. Воздух +17...+19°C.

В Уссурийске переменная облачность, вечером небольшой кратковременный дождь (с вероятностью 80%). Ветер юго-западный слабый до умеренного. Воздух +18...+20°C.

В Находке переменная облачность, во второй половине небольшой, вечером умеренный дождь (с вероятностью 80%). Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Воздух +18...+20°C.

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