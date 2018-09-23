Воскресенье во Владивостоке рискует закончиться дождём

23 Сент. 00:30 2018-09-23T00:30:11+03:00

Впрочем, как и в других крупных городах - Уссурийске и Находке

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Сегодня, 23 сентября, погоду Приморского края будут определять фронтальные разделы.

Это значит, что в крае облачно, в отдельных муниципалитетах небольшие и умеренные дожди, в ряде районов ливни, грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозе порывистый. Воздух +16...+21°C. Вода в Амурском заливе +20°C, в заливе Посьета +20°C, в бухте Находка +15°C.

Во Владивостоке переменная облачность, вечером небольшой дождь (с вероятностью 80%). Ветер северо-западный умеренный до сильного, вечером южный. Воздух +17...+19°C.

В Уссурийске переменная облачность, вечером небольшой кратковременный дождь (с вероятностью 80%). Ветер юго-западный слабый до умеренного. Воздух +18...+20°C.

В Находке переменная облачность, во второй половине небольшой, вечером умеренный дождь (с вероятностью 80%). Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Воздух +18...+20°C.