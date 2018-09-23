2018-09-23T00:57:00+03:00
Происшествия

Бой с ветряными мельницами: полиция Владивостока всё штрафует парковщиков

Незаконные "автостоянки" во дворах, где берут деньги просто за то, что у вас есть автомобиль, - уже верная, хотя и недобрая примета Владивостока
Игорь Сорокин
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Во Владивостоке полицейские продолжают непрекращающуюся борьбу с несанкционированными автостоянками, конца и края которой не видно.

Так, силовики регулярно выходят в рейды, выявляя факты незаконного предпринимательства, часто сопряженного с нарушением миграционных законов.

За прошедшую неделю полицией Владивостока проверена работа парковок на улицах Анны Щетининой, Сельской и Часовитина.

Составлено четыре протокола за коммерцию без регистрации ИП или юридического лица. Материал направлен в мировой суд.

Благодаря информации от жителей Владивостока с начала года составлено 109 административных протоколов, из них на иностранцев — 75.

Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности автотранспорта. О фактах организации незаконных парковок предлагают сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).

Телефоны дежурных частей отделов полиции УМВД по Владивостоку:

Отдел полиции № 1 (Ленинский район) 226-71-71

Отдел полиции № 2 (Первомайский район) 227-65-63

Отдел полиции № 3 (Первореченский район) 240-38-65

Отдел полиции № 4 (Фрунзенский район) 265-53-41

Отдел полиции № 5 (Советский район) 232-05-26

Отдел полиции № 6 (Океанский) 238-80-03

Отдел полиции № 9 (о. Русский) 249-09-27

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