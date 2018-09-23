2018-09-24T04:27:19+03:00
Общество

ДГК: вода в дома первореченцев вернётся в начале октября

Из-за ремонта тепломагистрали в домах нет горячей воды, а на дороге - сквозного проезда ни для машин, ни для автобусов
Игорь Сорокин
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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Бригады АО «ДГК» с начала недели перекладывают последний участок на одной из самых изношенных магистралей теплосети — в районе ул. Карла Жигура, 34. В глазах самих жильцов микрорайона это выглядит так, словно один и тот же отрезок трубы за лето откапывают и закапывают несколько раз. Люди недоумевают, почему же нельзя всё сделать за один заход.

Пресс-служба ДГК сообщила, что в планах ведомства завершить работы и подать горячую воду в дома Первореченского района в начале октября.

Работы обусловлены высоким износом теплосети. Их планируют завершить до 1 октября, а благоустройство участка — до 15 октября, подтвердили в управлении топливно-энергетического комплекса мэрии.

«По улице Карла Жигура ремонт теплосетей идёт не первый год, но каждый раз меняют разные участки. За один сезон сделать всё не получается из-за огромной протяженности участка, поэтому делают этапами. Только за два года поменяли 800 метров, — рассказали в УТЭК. — Участок, где сейчас работают бригады ДГК, последний. О нем писали в Интернете: летом при гидроиспытаниях здесь вспучило асфальт и на холм налетел автомобиль».

Специалисты ДГК просят обратить внимание на то, что перекладка теплотрассы повысит надежность систем.

«Филиал „Приморская генерация“ приносит извинения за причиненные неудобства и просит жителей города отнестись с пониманием к отключениям от горячего водоснабжения, — отметили в ДГК. — При этом энергетики приложат все усилия, чтобы сократить продолжительность отключения».

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