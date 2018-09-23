Украинские гуляния за приморские деньги пройдут в центре Владивостока
Сорочинская ярмарка пройдет сегодня на Спортивной набережной уже в десятый раз.
Стилизованная под украинское торжище концертная программа проходит в центре Владивостока с 2009 года. Организатор — НКО Приморский центр украинской культуры Анатолия Криля «Горлица» — проводит ее на деньги краевого гранта.
«Это настоящий праздник для приморцев, так как программа насыщена концертными номерами, мастер-классами и выставками. Участие в ярмарке может принять каждый», — сообщили в ведомстве.
Кстати
Укрепление межнационального единства и профилактика экстремизма — задачи, которые поставил регионам президент Путин. В Приморье ежегодно проводятся праздники национальностей, проживающих в крае.