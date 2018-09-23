Украинские гуляния за приморские деньги пройдут в центре Владивостока

23 Сент. 01:55 2018-09-23T01:55:50+03:00

В Приморье ежегодно проводятся праздники национальностей, проживающих в крае

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Сорочинская ярмарка пройдет сегодня на Спортивной набережной уже в десятый раз.

Стилизованная под украинское торжище концертная программа проходит в центре Владивостока с 2009 года. Организатор — НКО Приморский центр украинской культуры Анатолия Криля «Горлица» — проводит ее на деньги краевого гранта.

«Это настоящий праздник для приморцев, так как программа насыщена концертными номерами, мастер-классами и выставками. Участие в ярмарке может принять каждый», — сообщили в ведомстве.

Кстати

Укрепление межнационального единства и профилактика экстремизма — задачи, которые поставил регионам президент Путин. В Приморье ежегодно проводятся праздники национальностей, проживающих в крае.